عمومية "الوسائل الصناعية" تصوت على توزيع 10% أرباحا نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد 5 مايو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 25 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن التوزيعات الموصى بها تمثل 10% من رأس المال، بواقع (0.10) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.