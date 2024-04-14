عمومية "سليمان الحبيب" تناقش تحويل 1.05 مليار ريال من الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة
بجانب تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية عن عام 2024
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دعا مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.050 مليار ريال كما في القوائم المالية للسنة منتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.
كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.
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