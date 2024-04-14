مجلس إدارة "جي آي جي" يوصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023
بإجمالي 78.75مليون ريال وبواقع 1.5 ريال للسهم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) السعودية، بتاريخ 4 أبريل الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 78.75مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 52.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.5ريال.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد موافقة الجهات التنظيمية.
وأوضحت أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على التوزيع بتاريخ 4 أبريل 2024.
وذكرت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) أن التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
-
العراق والأردن يعيدان فتح المجال الجوي أمام حركة الطيراناستئناف عمل المطارات المدنية في إسرائيل سياحة وسفر
-
"الخدمات الأرضية" تجدد عقداً مع "طيران ناس" بقيمة متوقعة ملياري رياللتزويد رحلات شركة الطيران بخدمات الساحة وخدمات الركاب لمدة 5 سنوات شركات
-
"أديس" تفوز بعقد من "توتال" في قطر بـ 350 مليون رياللتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة لمدة عام مع خيار التمديد شركات