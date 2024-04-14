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سوق السعودية

مجلس إدارة "جي آي جي" يوصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023

بإجمالي 78.75مليون ريال وبواقع 1.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) السعودية، بتاريخ 4 أبريل الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 78.75مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 52.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.5ريال.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد موافقة الجهات التنظيمية.

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وأوضحت أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على التوزيع بتاريخ 4 أبريل 2024.

وذكرت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) أن التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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