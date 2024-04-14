"أديس" تفوز بعقد من "توتال" في قطر بـ 350 مليون ريال

دقيقتان للقراءة

أعلنت شركة أديس القابضة عن تلقيها خطاب ترسية من شركة "توتال إنرجيز" لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر يشمل فترة إلزامية لمدة عام مع خيار التمديد حتى 18 شهراً إضافياً.

وقالت "أديس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن القيمة الإجمالية للعقد شاملاً الفترة الإلزامية والتمديد الاختياري تبلغ 350 مليون ريال.

ويتيح العقد لشركة "أديس" الاحتفاظ بحصتها السوقية في قطر بتشغيل 3 منصات حفر بعد نقل منصتها "إيمرالد دريلر" إلى إندونيسيا والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الثاني من 2024.

كان صافي أرباح شركة أديس القابضة قد تراجع بنسبة 24% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 169 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 222 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

فيما ارتفع صافي أرباح "أديس القابضة" بنسبة 13.57% في 2023، إلى نحو 452 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 398 مليون ريال في العام 2022.

وحققت المجموعة نمواً كبيراً في الإيرادات بلغ 75.6% على أساس سنوي (بواقع 1.86 مليار ريال) لتسجل الإيرادات 4.33 مليار ريال خلال العام المالي 2023.

وجاء هذا الأداء القوي بفضل عدة عوامل، من بينها عملية الاستحواذ الأخيرة التي نفذتها المجموعة في السعودية والتي جرى الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2022 بانضمام 4 منصات عاملة إلى أسطول الشركة؛ بجانب تشغيل 14 منصة من إجمالي 19 منصة متعاقد عليها ضمن مشروع أرامكو الضخم، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بإسهام منصتين فقط تم تشغيلهم خلال العام المالي 2022؛ بالإضافة إلى المساهمة في الإيرادات طوال العام من 3 منصات استحوذت المجوعة عليها في قطر، مقارنة بمساهمتها لمدة حوالي 7 أشهر خلال العام المالي السابق. علاوة على ذلك، عزز ارتفاع معدلات الاستخدام في السعودية ومصر، بالتوازي مع ارتفاع معدلات الإيجار اليومية، من نمو الإيرادات.

كما استفاد قطاع المنصات البرية من إضافة 6 منصات من العقود الجديدة في الكويت والجزائر، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الأداء خلال العام المالي 2023.