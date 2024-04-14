اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
التعاونية للتأمين مناسبة
شركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

"التعاونية" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2023

بإجمالي توزيعات 150 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023، بإجمالي 150 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 150 مليون سهم.

وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

"أديس" تفوز بعقد من "توتال" في قطر بـ 350 مليون ريال شركات سوق السعودية "أديس" تفوز بعقد من "توتال" في قطر بـ 350 مليون ريال

وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.

وأشارت الشركة إلى الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2023م.

كان صافي ربح الشركة التعاونية للتأمين قد قفز بنحو 104% إلى 616.42 مليون ريال في عام 2023، مقابل 302.19 مليون ريال في عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط