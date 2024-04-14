"التعاونية" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2023
بإجمالي توزيعات 150 مليون ريال
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023، بإجمالي 150 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 150 مليون سهم.
وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.
وأشارت الشركة إلى الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2023م.
كان صافي ربح الشركة التعاونية للتأمين قد قفز بنحو 104% إلى 616.42 مليون ريال في عام 2023، مقابل 302.19 مليون ريال في عام 2022.
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