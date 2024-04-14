"الجزيرة كابيتال" تكشف توقعات أرباح الشركات السعودية في الربع الأول 2024

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توقعت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح 51 شركة واقعة ضمن تغطيتها في مختلف القطاعات، باستثناء شركة أرامكو، في الربع الأول من 2024، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.2% إلى 16.3 مليار ريال.

وذكرت "الجزيرة كابيتال"، في تقرير لها اليوم الأحد، أن ذلك بدعم من التحسن الكبير في صافي ربح شركة "معادن" عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 75% ونمو أرباح البنوك الواقعة ضمن تغطيتها بنسبة 11.8% وكذلك أرباح قطاع الأسمنت بنسبة 32.8% خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي ربح قطاعي البتروكيماويات والاتصالات عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 18.5% و11.9% على التوالي.

وتوقعت نمو أرباح البنوك الواقعة ضمن تغطيتها بدعم من اتساع هامش صافي الفوائد ونمو الأصول.

وأشارت "الجزيرة كابيتال" إلى توقعها باستفادة "معادن" من ارتفاع أسعار الذهب وبدء الإنتاج التجاري في منجمين جديدين للذهب والذي سيقابله جزئيا انخفاض في أسعار الأمونيا.

فيما يأتي نمو أرباح قطاع الأسمنت بدعم من ارتفاع أسعار البيع فيما سيكون تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية محدودا خلال الربع الأول من العام الجاري.

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في المقابل، ذكرت "الجزيرة كابيتال" أن انخفاض أرباح قطاع الاتصالات في الربع الأول من 2024، عن الربع المماثل من العام السابق سيكون بسبب ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول 2023 نتيجة تحقيق أرباح غير متكررة من صفقة الأبراج التي أبرمتها زين السعودية، فيما سيكون انخفاض أرباح قطاع البتروكيماويات عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة عمليات الإغلاق المتعددة للمصانع خلال الربع وارتفاع تكلفة المواد الأولية.

وأوضحت أنه من المتوقع ارتفاع صافي ربح الشركات ضمن تغطيتها في الربع الأول من العام الجاري، عن الربع السابق بنسبة 26.6% بسبب توقعاتها بعودة قطاع البتروكيماويات إلى الربحية حيث سجلت "سابك" خلال الربع السابق خسارة غير متكررة تتعلق بإطفاءات ومخصصات بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.9 مليار ريال.