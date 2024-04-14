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سوق السعودية

"الخدمات الأرضية" تجدد عقداً مع "طيران ناس" بقيمة متوقعة ملياري ريال

لتزويد رحلات شركة الطيران بخدمات الساحة وخدمات الركاب لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع تجديد العقد مع شركة طيران ناس ولمدة خمس سنوات، وتقوم بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

وقالت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد المتوقعة خلال 5 سنوات تبلغ ملياري ريال.

وتبلغ مدة العقد 5 سنوات ميلادية اعتباراً من مطلع 2024 إلى نهاية 2028.

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وأشارت "الخدمات الأرضية" إلى تأثير العقد في استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد.

وأكدت أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

كانت الشركة السعودية للخدمات الأساسية - "الخدمات الأرضية" قد تحولت لتحقيق صافي أرباح نحو 61.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر نحو 107.77 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وسجلت "الخدمات الأرضية" صافي ربح قدره 211.48 مليون ريال في 2023، مقارنة بخسائر نحو 244.49 مليون ريال في 2022.

وذكرت أن السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح السنوية يعود إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 481.9 مليون ريال عن العام 2022.

وأضافت أنه بالرغم من ارتفاع الايرادات بنسبة 24.4% عن العام 2022، إلا أن الشركة حدت من ارتفاع تكاليف الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 12.8% بمقدار231.9 مليون ريال وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.

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