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الوطنية للتربية والتعليم (موقع الشركة)
الشركة الوطنية للتربية والتعليم : المصدر -موقع الشركة
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" توقع عقد استئجار مجمع تعليمي في الرياض لمدة 20 عاما

مقابل 3.75 مليون ريال سنوياً وتزيد 10 % كل خمس سنوات

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي في حي القيروان بمدينة الرياض مع كلاً من حياة الناصر ومحمد القويفلي وعبد العزيز العيبان وذلك لغرض تشغيله من قبل الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن العقد تم توقيعه بتاريخ 7 أبريل الجاري ومدته 20 سنة ميلادية ابتداء من تاريخ 18أغسطس 2024 يتخللها أول (10) سنوات ملزمة على الطرفين، و (10) سنوات إضافية متاح بها خيار عدم التجديد حصراً للمستأجر (الشركة الوطنية للتربية والتعليم).

وأوضحت أن قيمة العقد 3.75 مليون ريال سنوياً وتزيد 10% كل خمس سنوات، وتصل القيمة الإجمالية للعقد طيلة مدته 87 مليون ريال سعودي (بدون ضريبة القيمة المضافة).

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ويتضمن العقد استئجار مبنى مجمع تعليمي للبنين والبنات مقام على أرض مساحتها 5.25 ألف متر مربع في مدينة الرياض بحي القيروان.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 31 أغسطس 2025.

أوضحت أنه سيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2024-2025م. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بـ 1.4 ألف طالب وطالبة. ويأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

وتهدف الشركة من خلال المجمع التعليمي المذكور إلى نمو حصتها السوقية في شمال مدينة الرياض من خلال تقديم مناهج تعليمية تخدم شرائح متعددة من أولياء الأمور لتلبية مختلف الرغبات.

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