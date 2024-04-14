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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
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سوق السعودية

"دار المعدات الطبية" توقع عقدا بـ180 مليون ريال مع وزارة الصحة السعودية

لتقديم التغذية المطهية لبعض المستشفيات بالمدينة المنورة لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عقدا مع وزارة الصحة السعودية لمشروع تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – الميقات العام) بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية 180.28مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن العقد تم توقيعه بتاريخ 4 أبريل الجاري ومدة تنفيذه 5 سنوات، وينص على تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – الميقات العام) بالمدينة المنورة.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م، وتوجد أطراف ذات علاقة.

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وذكرت الشركة أنها كانت أعلنت مُسبقاً على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 3 أبريل 2023 باستلامها الموافقة على الترسية وانعكاس الأثر المالي للمشروع بأنه سيكون في الربع الثالث من العام المالي 2023م، ونظراً لتأخر إجراءات الترسية وتوقيع العقد من الجهة المالكة للمشروع فقد تأخر ظهور الأثر المالي إلى الربع الثالث من العام المالي 2024م.

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