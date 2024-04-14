"مدينة المعرفة"تسند عقدين بـ288 مليون ريال لـ" الخريجي للتجارة والمقاولات"

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وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقدي مقاولة مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات بقيمة إجمالية نحو 288.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها وقعت بتاريخ 4 أبريل الجاري عقد مقاولة بقيمة 171.12 مليون ريال تقريبا ومدته 20 شهرا تبدأ من 5 مايو 2024، لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات والحدائق وتنسيق الموقع لمجموعة 8 عمائر سكنية توفر 264 شقة سكنية بمساحات متنوعة التي تمثل جزءاً من العمائر السكنية الجاري تنفيذها حالياً بالمرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات.

وذكرت أنه سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار 20 شهراً تبدأ من نهاية مايو 2024م.

وأعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد عن توقيعها مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات عقد مقاولة تنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة.

وذكرت أن العقد الموقع بتاريخ 4 أبريل الجاري يشمل تنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة تمثل إضافة للعمائر الحالية الجاري تنفيذها من قبل المقاول شركة الخريجي للتجارة والمقاولات لتبلغ بذلك إجمالي العمائر السكنية المسند تنفيذها للمقاول 396 شقة سكنية بمساحات متنوعة ضمن 12 عمارة سكنية بمشروع العلياء

أوضحت الشركة أن قيمة العقد117.48مليون ريال تقريبا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومدته 24 شهراً تبدأ من صدور تصاريح البناء.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 24 شهراً.

أشارت الشركة إلى أن مشروع العلياء أحد المشاريع المحورية بمدينة المعرفة الاقتصادية ويمثل مشروعاً بمكونات متعددة الاستخدامات ضمن مجمع مغلق "كمباوند" يجمع بين خدمات الضيافة والسكن والمكاتب والتجزئة والتعليم التي تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني "أنسنة المدن" وبرنامج جودة الحياة الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة لإيجاد نمط وجودة حياة جاذبة وفق رؤية المملكة الطموحة "2023". ويهدف المشروع لتمكين الشركات المحلية والأجنبية ورجال ورواد الأعمال الرقميين من العمل في المدينة المنورة.

يتم تطوير المشروع بالمنطقة المطلة على شارع صفوان الذي يبلغ عرضه 40 مترا، على مخطط بمساحة 269 ألف متر مربع مقسمة على قطع أراضي بمساحات مختلفة، تمت دراستها وتصميمها بالتسلسل الهرمي للممرات والطرق الواسعة مما يحقق منافع عديدة في حزمة الشوارع الرئيسية والفرعية وتتوسط المشروع حديقة بمساحة تقريبية 60 ألف متر لتفصل حركة المشاة عن حركة السيارات للتشجيع على المشي مع وجود الوصول الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

يضم المشروع مجموعتين من المكاتب مصممة بمساحات عمل مرنة لتشجيع العمل والابتكار وترتبط هذه المناطق بفنادق ومساكن مطلة على حديقة بطول كيلومتر وشقق مخدومة ومساكن مزودة بتقنية المنازل الذكية، ويرتبط بمراحل أخرى لتكوين سلسلة مستمرة من الحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة ضمن معالجات فنية مفتوحة للفنون والتراث الإسلامي.

كما يضم المشروع فندقاً فئة (4) نجوم لعدد (130) غرفة فندقية تتم إدارته من قبل مجموعة حياة العالمية تحت العلامة حياة سنترك، ويضم كذلك شققاً فندقية فئة (4) نجوم بعدد (420) شقة فندقية تتم إدارتها من قبل مجموعة حياة العالمية من خلال العلامة حياة هاوس. ويضم شققاً مخدومة بعدد (420) شقة تتم إدارتها من قبل الشركة وشقق سكنية بحوالي (1,000) شقة بمساحات مختلفة تتاح للبيع للراغبين في السكن المتميز ضمن مجمع مغلق ومخدوم من خلال نظام البيع على الخارطة تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما يحتوي المشروع على فلل متصلة بعدد (70) فيلا وعلى مساحات تجارية ومسجد كبير وحضانة.

ويجري حالياً تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد (264) شقة سكنية من خلال نفس المقاول "شركة الخريجي للتجارة والمقاولات". كما تتم تهيئة منطقة الفندق والشقق الفندقية والترتيب لطرح مناقصة أعمال المقاولة الخاصة بها للمقاولين المستهدفين تمهيداً للترسية.