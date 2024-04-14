وزيرة المالية السويسرية: متطلبات رأس المال الأكثر صرامة ستؤثر على بنك "يو بي إس"

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ذكرت وزيرة المالية السويسرية أن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة والتي اقترحتها الحكومة الأسبوع الماضي ستؤثر على بنك "يو بي إس -UBS" لكنها ستوسع من قدرته على النمو في المستقبل.
وأكدت كارين كيلر سوتر -Karin Keller-Sutter أن بنك "يو بي إس -UBS "سيتعين عليه الاحتفاظ بمزيد من رأس المال إذا تم تنفيذ الحزمة التنظيمية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي لمنع تكرار انهيار بنك كريدي سويس.
وتستهدف الإجراءات السويسرية أكبر 4 بنوك في البلاد من خلال 22 إجراء تنظيميا.
ويحتاج بنك UBS بما يتراوح ما بين 10 و15مليار دولار من رأس المال الإضافي، مقارنة مع الوضع الحالي للالتزام بالقوانين المقترحة الجديدة.
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