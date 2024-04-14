اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنوك

وزيرة المالية السويسرية: متطلبات رأس المال الأكثر صرامة ستؤثر على بنك "يو بي إس"

يحتاج البنك بين 10 و15 مليار دولار من رأس المال الإضافي للالتزام بالقوانين الجديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت وزيرة المالية السويسرية أن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة والتي اقترحتها الحكومة الأسبوع الماضي ستؤثر على بنك "يو بي إس -UBS" لكنها ستوسع من قدرته على النمو في المستقبل.

وأكدت كارين كيلر سوتر -Karin Keller-Sutter أن بنك "يو بي إس -UBS "سيتعين عليه الاحتفاظ بمزيد من رأس المال إذا تم تنفيذ الحزمة التنظيمية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي لمنع تكرار انهيار بنك كريدي سويس.

وتستهدف الإجراءات السويسرية أكبر 4 بنوك في البلاد من خلال 22 إجراء تنظيميا.

امرأة ستينية تحول 1000 دولار إلى مشروع يدر 25 مليون دولار سنوياً.. هذه قصتها! قصص اقتصادية ثروات امرأة ستينية تحول 1000 دولار إلى مشروع يدر 25 مليون دولار سنوياً.. هذه قصتها!

ويحتاج بنك UBS بما يتراوح ما بين 10 و15مليار دولار من رأس المال الإضافي، مقارنة مع الوضع الحالي للالتزام بالقوانين المقترحة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط