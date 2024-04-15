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شعار بنك قطر الوطني الأهلي مصر
شعار بنك قطر الوطني الأهلي مصر
البورصة المصرية

أرباح بنك قطر الوطني الأهلي مصر تقفز إلى 7 مليارات جنيه في الربع الأول

أصوله نمت 16% على أساس فصلي إلى 731 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك قطر الوطني الأهلي مصر اليوم الاثنين أن صافي ربحه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7.042 مليار جنيه مقابل 4.714 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان للبورصة المصرية إن أصوله بلغت في نهاية مارس/ آذار الماضي نحو 731 مليار جنيه مقابل نحو 629 مليار جنيه في نهاية ديسمبر كانون الأول بنمو 16%.

وأضاف البنك أن إجمالي ودائع العملاء زادت إلى 620.9 مليار جنيه في نهاية مارس/ آذار مقابل نحو 529.56 مليار جنيه في نهاية ديسمبر /كانون الأول بنمو 17 % وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال البنك إن أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 294.2 مليار جنيه مقابل نحو 249.59 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول بزيادة 18%.

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