شركات
ارتفاع الأرباح الفصلية لأكبر 4 بنوك في سلطنة عمان
أرباح بنك مسقط ارتفعت 5.7% إلى 54.2 مليون ريال
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صدرت النتائج الفصلية لأكبر أربعة بنوك عاملة في سلطنة عمان،حيث ارتفعت أرباح بنك مسقط بنسبة 5.7% إلى 54.2 مليون ريال بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد بـ 4%.
وارتفعت ارتفاع الأرباح الفصلية للبنك الوطني العماني بـ 7.8% إلى 15.5 مليون ريال، ونمت أرباح بنك ظفار بـ 7.8% إلى 10.8 مليون ريال
بينما قفزت الأرباح الفصلية لبنك صحار الدولي بـ 88% إلى 25 مليون ريال.
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