استقالة "أوكو" عضو مجلس إدارة "بترورابغ" وتعيين "تاكاهاشي"

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن تقدم عضو مجلس الإدارة للشركة نورياكي أوكو بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجنة التوجيهية للتسويق، بتاريخ 17 مارس 2024م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين تيتسو تاكاهاشي عضواً بمجلس الإدارة وعضو في اللجنة التوجيهية للتسويق، اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024م.

وتابعت: "في عام 1991م انضم تيتسو تاكاهاشي إلى شركة سوميتومو كيميكال اليابانية وشغل العديد من المناصب الإدارية ومنها نائب مدير مكتب التخطيط والتنسيق حتى الآن، ولديه خبرة لأكثر من 34 عاماً في مجال البتروكيماويات. كما حصل على شهادة البكالوريوس في عام 1993م في الاقتصاد من جامعة دوشيشا في اليابان".

وأضافت أن استقالة "نورياكي أوكو" تعود لأسباب خاصة.