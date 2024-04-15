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بدجت السعودية
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"
سوق السعودية

وحدة تابعة لـ"بدجت السعودية" تستحوذ على 70% من "التنمية لما وراء البحار" في الإمارات

بلغت قيمة الحصة المستحوذ عليها نحو 13.35 مليون درهم إماراتي

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن توقيع شركة تابعة لها اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في الإمارات.

وقالت "بدجت السعودية" في بيان اليوم الاثنين، إن مبلغ الاستحواذ استند على التقييم المالي للاستحواذ حيث بلغت قيمة الحصة المستحوذ عليها نحو 13.35 مليون درهم إماراتي.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" في أبريل من العام الماضي، عن الانتهاء من توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في السعودية وبلغت قيمة الحصة المستحوذ عليها 126.4 مليون ريال.

كانت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، قد أعلنت في يوليو 2022، عن توقيع إحدى شركاتها المملوكة لها بنسبة 100% وهي شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة- رحال، مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في السعودية والإمارات والكويت.

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