تكليف محمود أبو عقيل بأعمال الرئيس التنفيذي لـ" السعودية للأسماك"
بعد إعفاء "عواد الدسوقي" اعتبارا من 15 أبريل الجاري
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وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك بتاريخ 14 أبريل 2024م على إعفاء الرئيس التنفيذي للشركة عواد فاروق الدسوقي من منصبه على أن يبدأ سريان الإعفاء اعتبارا من 15 أبريل الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المجلس وافق أيضا على تكليف محمود عبد الحي أبوعقيل بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذية اعتبارا من 15 أبريل الجاري حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
وذكرت أن أبو عقيل يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة عميقة وتجربة متنوعة في هذين المجالين، شغل منصب المدير المالي الأول ومدير الرقابة المالية في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) وشركة عبدالرحمن سعد الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا).
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