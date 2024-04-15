تكليف محمود أبو عقيل بأعمال الرئيس التنفيذي لـ" السعودية للأسماك"

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وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك بتاريخ 14 أبريل 2024م على إعفاء ‏الرئيس التنفيذي للشركة عواد ‏فاروق ‏الدسوقي من منصبه على أن يبدأ سريان الإعفاء ‏اعتبارا من 15 أبريل الجاري.‏

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المجلس وافق أيضا على ‏تكليف محمود عبد الحي أبوعقيل بالقيام ‏بأعمال الإدارة التنفيذية اعتبارا من 15 أبريل الجاري حتى يتم تعيين رئيس ‏تنفيذي جديد للشركة.‏

وذكرت أن أبو عقيل يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي ‏الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة ‏عميقة وتجربة متنوعة ‏في هذين المجالين، شغل ‏منصب المدير المالي الأول ومدير الرقابة المالية ‏في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه ‏‏بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس ‏الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات ‏الزراعية (أراسكو) وشركة ‏عبدالرحمن سعد ‏الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية ‏للتمويل والتجارة (أسترا).‏