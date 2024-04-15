اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار الشركة السعودية للأسماك
شعار الشركة السعودية للأسماك
سوق السعودية

تكليف محمود أبو عقيل بأعمال الرئيس التنفيذي لـ" السعودية للأسماك"

بعد إعفاء "عواد الدسوقي" اعتبارا من 15 أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك بتاريخ 14 أبريل 2024م على إعفاء ‏الرئيس التنفيذي للشركة عواد ‏فاروق ‏الدسوقي من منصبه على أن يبدأ سريان الإعفاء ‏اعتبارا من 15 أبريل الجاري.‏

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المجلس وافق أيضا على ‏تكليف محمود عبد الحي أبوعقيل بالقيام ‏بأعمال الإدارة التنفيذية اعتبارا من 15 أبريل الجاري حتى يتم تعيين رئيس ‏تنفيذي جديد للشركة.‏

وذكرت أن أبو عقيل يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي ‏الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة ‏عميقة وتجربة متنوعة ‏في هذين المجالين، شغل ‏منصب المدير المالي الأول ومدير الرقابة المالية ‏في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه ‏‏بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس ‏الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات ‏الزراعية (أراسكو) وشركة ‏عبدالرحمن سعد ‏الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية ‏للتمويل والتجارة (أسترا).‏

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط