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بورصة مسقط

صعود طفيف لصافي ربح "أريدو عمان" إلى 2.81 مليون ريال في الربع الأول

تراجعت الإيرادات الإجمالية 2.7 % إلى 64.09 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ذكرت الشركة العمانية القطرية للاتصالات (أريدو عمان) اليوم الاثنين، أن صافي أرباحها ارتفع 1.08% إلى 2.81 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.78 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

ووفقا لبيانات مالية أولية غير مدققة للشركة نشرتها بورصة مسقط، تراجعت الإيرادات الإجمالية 2.7% إلى 64.09 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 65.87 مليون ريال قبل عام.

وأفادت البيانات بتراجع المصروفات الكلية 2.87% إلى 61.28 مليون ريال في الفترة المذكورة مقابل 63.09 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية مارس/ آذار عام 2023.

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