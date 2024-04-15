مجلس إدارة "الاتحاد للتأمين" يوصي بتوزيع 6% أرباحا نقدية عن عام 2023

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أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني في اجتماعه بتاريخ 14 أبريل الجاري بتوزيع 6% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 27 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 45 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.6ريال.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، كما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة،مشيرة إلى الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بشأن التوصية.