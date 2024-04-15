"أبل" تسعى لإعادة تأهيل منتجات "ماك" عبر تزويدها برقائق جديدة

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
تسعى شركة أبل لإعادة تأهيل منتجات ماك عبر تزويدها برقائق جديدة معززة مصنعة من "M4 Microprocessors" تسمح باستخدامات أوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وكانت أبل قبل 5 أشهر أطلقت كمبيوتر ماك معزز برقائق "M3" في أكتوبر الماضي إنما هذه لم تعزز أداء "الماك" بالمستوى المنشود.
وتأتي هذه الخطوة من بعد تراجع مبيعات "أبل" من كمبيوترات ماك في العام المالي 2023 بـ27% عن العام الأسبق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الحكير" السعودية تعلن بدء تنفيذ أعمال مشروع بقيمة 760 مليون ريال في نيومبالشراكة مع ألفا المرافق للمقاولات شركات
-
"توبي" السعودية تعلن ترسية مشروع بجامعة أم القرى بـ46 مليون ريالالمشروع يتضمن تشغيل عمادة تقنية المعلومات شركات
-
الحرب مع حماس زادت ديون إسرائيل إلى المثلين في 2023إسرائيل سجلت ديونا بلغت 43 مليار دولار في عام 2023 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية