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"أبل" تسعى لإعادة تأهيل منتجات "ماك" عبر تزويدها برقائق جديدة

تسمح باستخدامات أوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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تسعى شركة أبل لإعادة تأهيل منتجات ماك عبر تزويدها برقائق جديدة معززة مصنعة من "M4 Microprocessors" تسمح باستخدامات أوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكانت أبل قبل 5 أشهر أطلقت كمبيوتر ماك معزز برقائق "M3" في أكتوبر الماضي إنما هذه لم تعزز أداء "الماك" بالمستوى المنشود.

وتأتي هذه الخطوة من بعد تراجع مبيعات "أبل" من كمبيوترات ماك في العام المالي 2023 بـ27% عن العام الأسبق.

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