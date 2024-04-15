"أريدو عمان" تتعاون مع "إريكسون" لتوحيد وتطوير أنظمة الشحن والتقييم في السلطنة

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أعلنت الشركة العمانية القطرية للاتصالات (أريدو عمان)، اليوم الاثنين، التعاون مع شركة إريكسون لمدة خمس سنوات لتزويد عملاء قطاع الاتصالات في السلطنة بأنظمة إريكسون المتطورة للشحن والوساطة.

وقالت أريدو عمان التابعة لمجموعة أريد القطرية في بيان صحفي إنه بموجب هذا التعاون سيتم دمج جميع منصات الشحن والتقييم الحالية واستبدالها بأنظمة إريكسون للشحن والتقييم ما سيساهم في تسهيل البنية الأساسية للشحن لدى أريدو بشكل ملحوظ وكبير.

وتأسست أريدو عمان في ديسمبر كانون الأول عام 2004. ودشنت خدماتها في مارس/ آذار 2005 كمشغل منافس للهاتف النقال في السلطنة تحت اسم (النورس) وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في أريدو عمان أحمد العبري، قوله "نهدف إلى القيام بدور فاعل ومهم في قيادة التحول الرقمي في عمان وتوفير منتجات وخدمات تلبي المتطلبات المختلفة للعملاء بما في ذلك اتصال مرن وموثوق في أنحاء عمان".

وأضاف العبري "تركز هذه الشراكة على توظيف حلول إريكسون وتزويد العملاء بتجربة رقمية عصرية ومحدثة وعروض ومنتجات مبتكرة صُممت خصيصا لهم".