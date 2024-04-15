"الحكير" السعودية تعلن بدء تنفيذ أعمال مشروع بقيمة 760 مليون ريال في نيوم

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أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية السعودية، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ عملياتها في مشروع بقيمة 760 مليون ريال بمدينة نيوم مع شركة ألفا المرافق للمقاولات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه طبقا لخطاب الترسية.

وقالت مجموعة الحكير للسياحة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنها استكملت أيضا إعداد المواقع وتعيين الكوادر المؤهلة وتم استلام أول دفعة من قيمة المشروع.

وأضافت أنه يجري الانتهاء من إجراءات العقد مع شركة ألفا.