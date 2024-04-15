"السوق المالية": الترخيص لـ "فيشر العربية" بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات

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أعلنت هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة فيشر العربية للاستثمارات متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 08/01/1445هـ الموافق 26 يوليو 2023.

وذكرت الهيئة أن الإجراء جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة فيشر العربية للاستثمارات فإنها مرخصة من هيئة السوق المالية لتنفيذ أنشطة إدارة الاستثمارات وتقديم المشورة المالية.

وتابعت أن المجموعة المؤسسية لدى الشركة تقدم الإدارة الحرة للمحفظة للحسابات المُدارة بشكل منفصل ("خدمات الإدارة الحرة للمحفظة").

تأسست شركة فيشر العربية للاستثمارات كشركة مساهمة في المملكة العربية السعودية بموجب رقم السجل التجاري 1010849940، والرقم الموحد 7032448602، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022 من وزارة التجارة السعودية. الشركة مرخصة من هيئة السوق المالية تحت ترخيص هيئة السوق المالية رقم 23266-22، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 8 ملايين ريال، وهي مملوكة بنسبة 100% لشركتها الأم فيشر لإدارة الأصول، ش.م.م. ("فيشر لإدارة الأصول") التي تمارس الأعمال التجارية تحت اسم شركة فيشر للاستثمارات.

وشركة فيشر لإدارة الأصول هي شركة لتقديم المشورة الاستثمارية، مقرها في الولايات المتحدة، حيث تخدم الاستثماريين المؤسسيين والعملاء الخاصين والأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. تأسست الشركة عام 1979 ميلاديًا (1399 هجريًا) ولها شركات تابعة حول العالم.