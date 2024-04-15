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شعار شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية
شعار شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية
البورصة المصرية

"القلعة" المصرية توقع اتفاقين لتسوية مديونيات مع عدة بنوك بأكثر من 13 مليار جنيه

أكدت أن تسوية المديونيات تشمل بيع 17.68% من أسهم شركة "طاقة عربية"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية، اليوم الاثنين، توقيعها اتفاقين لتسوية التزاماتها ومديونياتها تجاه عدة بنوك بقيمة تتجاوز ما يعادل 13.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية أن الاتفاق الأول يتعلق بتسوية كامل ديونها البالغة نحو 4.547 مليار جنيه مع بنوك مصر والقاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي وذلك من خلال بيع 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها للشركة في العام السادس.

وأضافت أن تسوية المديونيات يشمل أيضا بيع قطعة أرض بمساحة 60.127 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين، مع تقديم تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف البيان أن الاتفاق الثاني الذي أبرمته القلعة وشركاتها المرتبطة يتعلق بإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي، والذي تسدد الشركة ووحدتها بموجبه نحو 184 مليون دولار (8.96 مليار جنيه) على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة وبمجموعة ضمانات معززة.

ومن شأن هذه الاتفاقيات بحسب البيان أن تعمل على تقليص مديونيات القلعة وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباحا رأسمالية ما سيوثر إيجابيا على قوائم الشركة المالية.

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