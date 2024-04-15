"توبي" السعودية تعلن ترسية مشروع بجامعة أم القرى بـ46 مليون ريال

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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية شركة سعودية مساهمة عن ترسية مشروع تشغيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى، بقيمة إجمالية قدرها 46 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نطاق عمل المشروع يشمل الإدارة المتكاملة للخدمات التقنية المقدمة في الجامعة التابعة لعمادة تقنية المعلومات بما يكفل تنفيذ المخرجات المطلوبة والحفاظ على بنية تقنية المعلومات وجميع الأعمال الإلكترونية بعموم ما يشمله النطاق للخدمات التالية:

1 - خدمات إدارة وتشغيل التطبيقات الرئيسية والأنظمة المساندة.

2 - خدمات إدارة وتشغيل نظم التشغيل.

3 - خدمات إدارة وتشغيل أنظمة الشبكات.

4 - خدمات إدارة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.

5 - خدمات الدعم الفني وإدارة البلاغات للتطبيقات والأنظمة للمستخدمين النهائيين.

6 - خدمات إدارة وتشغيل أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

7 - خدمات الحوكمة وضبط الجودة.

8 - خدمات التحول الرقمي والامتثال بعمادة تقنية المعلومات.