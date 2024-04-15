"توبي" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ80 مليون ريال مع البنك السعودي الأول

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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية"توبي" عن زيادة وتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 80 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 15 أبريل الجاري ويصل أجله حتى 31 ديسمبر 2024، لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

أوضحت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.