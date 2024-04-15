"دوكاب" الإماراتية توسع حضورها العالمي في 20 سوقاً جديدة

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أعلنت مجموعة دوكاب لحلول الطاقة المتكاملة الإماراتية عن توسعة نطاق انتشارها ليشمل 20 سوقا جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن هذه "الخطوة الاستراتيجية" تعكس استراتيجيتها الرامية نحو تعزيز تواجدها العالمي وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، كما تجسد التزامها بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع، وترسيخ دورها كشركة صناعية رائدة عالميا.

ولم تفصح المجموعة عن الأسواق الجديدة التي تعمل بها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

من جانبه، قال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب "يمثل توسعنا في أسواق جديدة علامة مميزة في رحلتنا، ويسلط الضوء على طموحنا لتعزيز النمو، والتزامنا بأن نكون في طليعة الشركات التي توفر حلول وخدمات الطاقة المتطورة وعالية الجودة. تشهد هذه الخطوة على التزامنا بالابتكار والجودة والاستدامة، والتي هي أساس أعمالنا منذ أكثر من أربعة عقود."

تدعم المجموعة العديد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات حول العالم، وتوفر حلول الطاقة للعديد من الخدمات مثل المرافق ومشاريع النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية والمترو والتعدين وخدمات الشحن البري والبحري، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والبنية التحتية ومجال البناء وحلول النفط والغاز ودعم الصناعة النووية.

وبحسب البيان، تمثل الصادرات حاليا 60% من إنتاج دوكاب مما يؤكد حضور الشركة القوي وتأثيرها المتزايد على الساحة الدولية.

وتلبي منتجات دوكاب مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الحلول المتخصصة للطاقة النووية، والقطاعات البحرية، وقطاعات النفط، والغاز.