"ميرسك": لم نجرِ أي تغيير لرحلات السفن بعد احتجاز سفينة في مضيق هرمز

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قال متحدث باسم شركة ميرسك الدنماركية للشحن لرويترز، اليوم الاثنين، إن الشركة لم تجر أي تغييرات لمسارات ومواقع السفن في الرحلات بعد أن احتجزت إيران سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز يوم السبت.

جدير بالذكر أن القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أعلنت أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات "مرتبطة" بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي إس أريز" خلال "عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أن السفينة "ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر"، و"يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية" الإيرانية.