اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز) مناسبة
سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز)
البحر الأحمر

"ميرسك": لم نجرِ أي تغيير لرحلات السفن بعد احتجاز سفينة في مضيق هرمز

القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة الحاويات "إم سي إس أريز"

كوبنهاغن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال متحدث باسم شركة ميرسك الدنماركية للشحن لرويترز، اليوم الاثنين، إن الشركة لم تجر أي تغييرات لمسارات ومواقع السفن في الرحلات بعد أن احتجزت إيران سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز يوم السبت.

جدير بالذكر أن القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أعلنت أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات "مرتبطة" بإسرائيل في مياه الخليج على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي إس أريز" خلال "عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أن السفينة "ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر"، و"يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية" الإيرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط