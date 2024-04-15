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البنك الأهلي العماني
البنك الأهلي العماني
بورصة مسقط

نمو أرباح البنك الأهلي العماني 3.4% إلى 8.63 مليون ريال في الربع الأول

نمت إيراداته 4.4% إلى 24.35 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي العماني اليوم الاثنين، أن صافي ربحه زاد 3.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 8.63 مليون ريال مقابل 8.35 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط تضمن نتائجه الأولية غير المدققة إن إجمالي الإيرادات ارتفع 4.4%إلى 24.35 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 23.33 مليون ريال قبل عام.

وأضاف أن صافي القروض والسلف ارتفع 9% إلى 2.8 مليار ريال في الربع الأول مقابل 2.571 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وزادت ودائع العملاء 6.7% إلى 2.496 مليار ريال في نهاية مارس/ آذار الماضي، كما ارتفعت إيرادات التشغيل 4.4% إلى 24.35 مليون ريال.

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