"وقت اللياقة" تفتتح مركزا جديدا للرجال في محافظة المزاحمية
سوف يظهر الأثر المالي له في الربع الثاني من العام الجاري
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افتتحت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" السعودية، مركزا جديدا للرجال في محافظة المزاحمية يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المركز يقع بحي نوارة، بمحافظة المزاحمية، وسيعمل تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة"، ويتضمن جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة،كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وذكرت أن الأثر المالي لهذا الافتتاح سوف يظهر اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م، وبهذا يكون إجمالي عدد مراكز وصالات وأكاديميات شركة لجام العاملة داخل وخارج المملكة 190 مركزا وصالة.
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