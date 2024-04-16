ارتفاع أرباح "إكسترا" 11.2% إلى 93.9 مليون ريال بالربع الأول من 2024

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أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 11.16% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 93.86 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 84.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 25.9% مقارنة بصافي ربح نحو 126.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتحسن الإيرادات.

بلغت الإيرادات 1.580 مليار ريال مقارنةً بـ 1.438 مليار ريال، بنسبة نمو 9.9%.

يأتي هذا النمو نتيجة لبدء استقرار الطلب في سوق التجزئة داخل المملكة، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة نمواً في حجم المبيعات، مدفوعا بزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في "إكسترا" زيادة في إيراداته خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك نتيجة لنمو في محفظة التمويل الإستهلاكي بنسبة 19%.

كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10% ليصل إلى 344.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وشهدت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية زيادة بنسبة 10%.

يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية "إكسترا" قد بلغ 52.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 54.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال، وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث، فإن نسبة النمو في صافي أرباح الشركة المتحدة للخدمات المالية تصل إلى 7.9%.