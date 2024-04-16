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ارتفاع أرباح "غولدمان ساكس" الفصلية 28% إلى 4.1 مليار دولار

تجاوزت متوسط توقعات المحللين

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح بنك غولدمان ساكس في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 4.1 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغة 3 مليارات دولار.

وتأتي الأرباح الفصلية مدعومة بزيادة عدد الصفقات والإيرادات من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

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وسجل البنك إيرادات بملياري دولار في الربع الأول من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان بقيمة 318 مليون دولار بسبب التخلف المحتمل عن سداد بعض القروض والبطاقات.

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