ارتفاع أرباح "غولدمان ساكس" الفصلية 28% إلى 4.1 مليار دولار

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ارتفعت أرباح بنك غولدمان ساكس في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 4.1 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغة 3 مليارات دولار.

وتأتي الأرباح الفصلية مدعومة بزيادة عدد الصفقات والإيرادات من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وسجل البنك إيرادات بملياري دولار في الربع الأول من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان بقيمة 318 مليون دولار بسبب التخلف المحتمل عن سداد بعض القروض والبطاقات.