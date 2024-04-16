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شعار الشركة السعودية للصناعات المتطورة
شعار الشركة السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "متطورة" الفصلية 392.6% إلى 108.7 مليون ريال

أرجعته إلى ارتفاع الأرباح من الموجودات المالية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" بنسبة 392.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 108.72 مليون ريال، مقابل نحو 22.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 201.25%، مقابل صافي ربح 36.0937.63 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2024، يعود إلى ارتفاع الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية.

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وأضافت الشركة أنها قامت بعمل عدة تغييرات في المراكز الاستثمارية والدخول في فرص استثمارية جديدة الامر الذي أدى الى تحقيق ارباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر بمقدار 117.5 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع بمقدار 1,205% , ومقارنة ب 55.9 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بمقدار 110%.

وتابعت :"على الرغم من ان حصة الشركة من أرباح (خسائر) الشركات الزميلة بلغت 3.47 مليون ريال أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بـ 13.6 مليون ريال ارباح خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض بمقدار 74%، ومقارنة بـ 3.06 مليون ريال خسائر خلال الربع السابق".

وأوضحت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر على إعادة دراسة مراكزها الاستثمارية بما يتناسب مع خططها الاستراتيجية وذلك لتحقيق افضل النتائج الممكنة.

وذكرت أنه تم تعديل الربح للسهم الواحد بسبب قيام الشركة بالبدء بشراء أسهم خزينة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يناير 2023م، حيث قامت الشركة بشراء عدد 1 مليون سهم وتخصيصها كأسهم الخزينة.

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