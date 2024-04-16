"أسمنت الجوف": افتتاح إجراءات التصفية لشركة الشرقية الصناعية

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن افتتاح إجراءات التصفية لشركة الشرقية الصناعية والتي تساهم فيها شركة أسمنت الجوف بنسبة 10% من رأسمالها وتبلغ قيمة الاستثمار 136 مليون ريال شاملة مصاريف التطوير 6 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أنه في حالة إتمام إجراءات التصفية من المتوقع أن يكون التأثير إيجابياً على القوائم المالية للشركة عبر استرداد تلك المبالغ أو جزء منها وستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أية تطورات في هذا الشأن.

ووافق مساهمو شركة أسمنت الجوف في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاثنين 19 فبراير 2024، على رفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018م والبالغة 10ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، إن الجمعية العامة وافقت أيضا على رفع دعوى المسؤولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الاستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال.