اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أسمنت الجوف
شركة أسمنت الجوف
سوق السعودية

"أسمنت الجوف": افتتاح إجراءات التصفية لشركة الشرقية الصناعية

تتوقع استرداد استثمارها أو جزء منه في الشركة محل التصفية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن افتتاح إجراءات التصفية لشركة الشرقية الصناعية والتي تساهم فيها شركة أسمنت الجوف بنسبة 10% من رأسمالها وتبلغ قيمة الاستثمار 136 مليون ريال شاملة مصاريف التطوير 6 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أنه في حالة إتمام إجراءات التصفية من المتوقع أن يكون التأثير إيجابياً على القوائم المالية للشركة عبر استرداد تلك المبالغ أو جزء منها وستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أية تطورات في هذا الشأن.

ووافق مساهمو شركة أسمنت الجوف في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ الاثنين 19 فبراير 2024، على رفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018م والبالغة 10ملايين ريال.

"سلوشنز" تجدد عقداً مع "إس تي سي" بـ 140 مليون ريال شركات الاتصالات السعودية "سلوشنز" تجدد عقداً مع "إس تي سي" بـ 140 مليون ريال

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، إن الجمعية العامة وافقت أيضا على رفع دعوى المسؤولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الاستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط