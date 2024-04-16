"ألفا ظبي القابضة" تدخل في شراكة استراتيجية مع "القابضة إيه دي كيو"

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة اليوم الثلاثاء، عزمها بيع حصة تبلغ 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى القابضة (إيه.دي.كيو) ، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وقالت "ألفا ظبي" في بيان إنها ستحتفظ بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، لتواصل بذلك التزامها بتطوير القطاع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع القابضة (إيه.دي.كيو)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين.
وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية،ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة لكنها ذكرت أنها ستسهم في ترسيخ مكانة ألفا ظبي للإنشاءات وستتيح لها الاندماج ضمن منظومة أعمال "القابضة إيه دي كيو" .
ويقدر حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 41 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار بحلول عام 2029. ويشهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي توسعاً مستمرا، وقد حقق نموا بنسبة 14.3 %، وأسهم بنحو 25 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثالث من عام 2023.
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