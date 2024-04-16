"إم آي إس" تقرر إلغاء توصية توزيع أرباح للمساهمين عن الربع الأول 2024

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن إلغاء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024 لحين صدور القوائم المالية المراجعة.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء التوصية يأتي وفقاً للمادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "إم آي إس" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024م، بإجمالي مبلغ 24 مليون ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح تبلغ 30 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%. وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح المحدثة.

سياسة توزيعات الأرباح

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2024م، 2025م و 2026م على أن يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الاعلان عن موعده لاحقا.

وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 50% من الأرباح الصافية سنوياً.

وتنص سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

تستهدف شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" لتوزيع الأرباح على أساس 50% من الأرباح الصافية سنوياً. على أن يتم التوزيع بشكل ربع سنوي وذلك للأعوام 2024م، 2025م و2026م.

وستكون سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

كما تستهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى الموازنة بين التوزيعات النقدية والاستمرار في دعم وتوسع القاعدة الرأسمالية للشركة بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع والتوسع في الأعمال.