اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شعار شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
سوق السعودية

"زجاج": 46.6 مليون ريال تكلفة مشروع إنشاء خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية

أكدت أن المشروع سيسهم في زيادة صافي الدخل سنوياً بـ 10 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، إن تكلفة مشروع إنشاء خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية بطاقة انتاجية قدرها 25 ألف طن سنويا، بلغت 46.6 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن بداية الأثر المالي المتوقع اعتبارا من الربع الأول لعام 2025 من خلال زيادة في صافي الدخل سنوياً بمبلغ 10 ملايين ريال تقريبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط