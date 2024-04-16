"زجاج": 46.6 مليون ريال تكلفة مشروع إنشاء خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية

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قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، إن تكلفة مشروع إنشاء خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية بطاقة انتاجية قدرها 25 ألف طن سنويا، بلغت 46.6 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن بداية الأثر المالي المتوقع اعتبارا من الربع الأول لعام 2025 من خلال زيادة في صافي الدخل سنوياً بمبلغ 10 ملايين ريال تقريبا.