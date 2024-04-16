"سلوشنز" تجدد عقداً مع "إس تي سي" بـ 140 مليون ريال
سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثاني من 2024
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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" السعودية عن توقيعها عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتجديد العقد الخاص برخص الـ "في أم وير" مع توفير خدمات الدعم.
وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ نحو 139.95 مليون ريال.
وتبلغ مدة العقد 3 سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثاني من العام 2024م.
وتعتبر "إس تي سي" المساهم الأكبر في "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79% من أسهمها.
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