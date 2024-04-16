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سوق السعودية

"لدن" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ573 مليون ريال مع مصرف الراجحي

مدتها تتراوح بين عام و10 أعوام وجزء من التمويل لشركتها التابعة "بلت الصناعية"

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار على توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لتمويل الشركة وشركتها التابعة "بلت الصناعية" بإجمالي 573 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 15 أبريل الجاري ومدته تتراوح بين عام وحتى 10 أعوام.

أوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل التنازل عن إيرادات بعض المشاريع الممولة، والتنازل عن الايجارات المستقبلية لبرج لدن، و رهن عقارات، و كفالة بين شركات المجموعة،وكفالة شركات من المساهم الرئيسي،و سند لأمر.

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ذكرت أن الهدف من التمويل بالنسبة لشركة لدن هو تمويل رأس المال العامل،و شراء أرض الربوة، وتمويل إنشاء برج لدن على أرض الشركة الواقعة على طريق الملك فهد.

أما بالنسبة لشركة بلت الصناعية فالهدف من التمويل إصدار الضمانات النهائية والدفعة المقدمة لعدد 5 مشاريع مع جهات وهيئات حكومية " تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 1.5 مليار ريال تقريبا".

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