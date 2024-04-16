اقتصاد أميركا
"لوكهيد مارتن" الأميركية تحصل على عقد حكومي بـ 17 مليار دولار
الشركة ستطور الجيل الجديد من صواريخ الاعتراض ضد الصواريخ الباليستية
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حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد من وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية بقيمة 17 مليار دولار.
ويخص العقد تطوير الجيل الجديد من الصواريخ الاعتراضية بوجه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وتوقعت الشركة أن يتم تشغيل أول صاروخ اعتراضي من المنظومة الجديدة في العام 2028 حيث تخطط الولايات المتحدة لشراء 20 صاروخًا اعتراضيًا ونشرها فيFort Greely في ولاية ألاسكا.
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