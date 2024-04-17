تباطؤ مبيعات LVMH في الربع الأول مع تراجع الطلب على الحقائب باهظة الثمن

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت مجموعة "LVMH" عن تباطؤ مبيعاتها مطلع العام الجاري وسط تراجع الطلب على حقائب "Louis Vuitton" باهظة الثمن وبعض السلع الفاخرة الأخرى.
ونمت مبيعات قسم الأزياء والسلع الجلدية في LVMH في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، فيما كانت قد ارتفعت بـ 18% في الفترة المقابلة من عام 2023.
وتتضمن هذه الوحدة علامات تجارية كبرى بما فيها Louis Vuitton و Christian Dior و Celine و Loewe وتعتبر وتيرة نمو مبيعات قسم الأزياء والسلع الجلدية الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2016 باستثناء عام 2020 عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
-
"تسلا" تطلب من المستثمرين الموافقة على دفع 56 مليار دولار مرة أخرى لـ "ماسك"تدعو الشركة أيضاً إلى التصويت على نقل التأسيس إلى تكساس قصص اقتصادية
-
رئيسة المركزي الأوروبي تشير لإمكانية خفض الفائدة في وقت قريبقالت: سنراقب أسعار النفط عن كثب اقتصاد
-
واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاففتح تحقيق حول "ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري اقتصاد