تباطؤ مبيعات LVMH في الربع الأول مع تراجع الطلب على الحقائب باهظة الثمن

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أعلنت مجموعة "LVMH" عن تباطؤ مبيعاتها مطلع العام الجاري وسط تراجع الطلب على حقائب "Louis Vuitton" باهظة الثمن وبعض السلع الفاخرة الأخرى.

ونمت مبيعات قسم الأزياء والسلع الجلدية في LVMH في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، فيما كانت قد ارتفعت بـ 18% في الفترة المقابلة من عام 2023.

وتتضمن هذه الوحدة علامات تجارية كبرى بما فيها Louis Vuitton و Christian Dior و Celine و Loewe وتعتبر وتيرة نمو مبيعات قسم الأزياء والسلع الجلدية الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2016 باستثناء عام 2020 عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.