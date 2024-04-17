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شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
سوق السعودية

عمومية "إدارات" توافق على زيادة رأس المال 100% بأسهم منحة

برسملة 12.6مليون ريال من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
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وافقت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات"على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% من 12.6مليون ريال إلى 25.2 مليون ريال،عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رسملة 12.6مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

وأوضحت أن عدد الأسهم قبل الزيادة 1.26مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2.52 مليون سهم، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت أنها تهدف من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

وقالت إنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

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