عمومية لـ" صافولا" تبحث تحويل 1.77 مليار ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

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دعا مجلس إدارة مجموعة صافولا المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للمجموعة البالغ 1.77 مليار ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على عدد من الأعمال والعقود للمجموعة ولشركاتها التابعة، والاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها بجانب التصويت على عدد من البنود الأخرى.