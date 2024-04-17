اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة صافولا السعودية مناسبة
شعار مجموعة صافولا
سوق السعودية

عمومية لـ" صافولا" تبحث تحويل 1.77 مليار ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

تعقد يوم 7 مايو المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دعا مجلس إدارة مجموعة صافولا المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للمجموعة البالغ 1.77 مليار ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على عدد من الأعمال والعقود للمجموعة ولشركاتها التابعة، والاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها بجانب التصويت على عدد من البنود الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط