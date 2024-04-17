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مؤسس تليغرام: التطبيق سيصل إلى مليار مستخدم في غضون عام

أكد أن التطبيق يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي"

موسكو - رويترز
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قال الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام للمراسلة، أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، إن من المرجح أن يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريا المليار مستخدم في غضون عام في ظل انتشاره "كالنار في الهشيم".

وأسس دوروف شركة تليغرام، ومقرها دبي. وقد ولد في روسيا التي غادرها في عام 2014 بعدما رفض الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته فكونتاكتى (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي يملك شركة تليغرام بالكامل، للصحافي الأميركي تاكر كارلسون في مقابلة مصورة نُشرت على حساب الأخير على منصة إكس "من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام".

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وأضاف "تليغرام ينتشر كالنار في الهشيم".

وقال دوروف، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي".

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