اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

نتائج مخيبة لأكبر شركة لمعدات تصنيع الرقائق في الربع الأول

تراجع سهم ASML بأكثر من 6% في بداية التعاملات اليوم بأسواق أوروبا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تراجع سهم شركة" إيه إس إم إل - ASML"وهي أكبر شركة تكنولوجيا من حيث القيمة السوقية في أوروبا، بأكثر من 6% صباح اليوم في بداية التعاملات بعد نتائج مخيبة لأعمالها في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الشركة أن طلبيات العملاء الجديدة بلغت 3.6 مليار يورو في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 4.6 مليار يورو، وكانت الشركة قد سجلت رقما قياسيا من طلبيات العملاء في الربع الأخير من العام الماضي عند 9.2 مليار يورو.

وشهدت طلبيات ASML وهي المنتج الوحيد في العالم للمعدات اللازمة لصنع الرقائق الأكثر تقدمًا، شهدت انخفاضًا في الطلب على أجهزتها المتطورة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، مع انخفاض الطلبيات إلى نحو 650 مليون يورو بالربع الأول من 2024، مقابل 5.6 مليار يورو في الربع الأخير من 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط