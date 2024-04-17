نتائج مخيبة لأكبر شركة لمعدات تصنيع الرقائق في الربع الأول

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تراجع سهم شركة" إيه إس إم إل - ASML"وهي أكبر شركة تكنولوجيا من حيث القيمة السوقية في أوروبا، بأكثر من 6% صباح اليوم في بداية التعاملات بعد نتائج مخيبة لأعمالها في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الشركة أن طلبيات العملاء الجديدة بلغت 3.6 مليار يورو في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 4.6 مليار يورو، وكانت الشركة قد سجلت رقما قياسيا من طلبيات العملاء في الربع الأخير من العام الماضي عند 9.2 مليار يورو.

وشهدت طلبيات ASML وهي المنتج الوحيد في العالم للمعدات اللازمة لصنع الرقائق الأكثر تقدمًا، شهدت انخفاضًا في الطلب على أجهزتها المتطورة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، مع انخفاض الطلبيات إلى نحو 650 مليون يورو بالربع الأول من 2024، مقابل 5.6 مليار يورو في الربع الأخير من 2023.