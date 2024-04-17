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مصرف قطر الإسلامي
اقتصاد قطر

نمو أرباح مصرف قطر الإسلامي 5.5% في الربع الأول 2024

إلى 955 مليون ريال

دبي - العربية Business
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أعلن مصرف قطر الإسلامي اليوم الأربعاء نمو أرباحه 5.5% إلى 955 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري. وقال البنك إن إجمالي الموجودات ارتفع 7.7% على أساس سنوي إلى 192 مليار ريال، بفضل أنشطة التمويل والاستثمار.

وبلغت موجودات التمويل 124.7 مليار ريال بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونمت الاستثمارات المالية 7.8% إلى 48.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العملاء 4.4% إلى 123 مليار ريال للبرع المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي.

وبلغ اجمالي الدخل عن فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2.82 مليار ريال بنمو نسبته 17% مقارنة مع نحو 2.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

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