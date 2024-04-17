اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

"أديداس" ترفع توقعات إيراداتها وأرباحها في 2024

الشركة تتوقع أرباحا تشغيلية سنوية بنحو 700 مليون يورو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفعت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، توقعات إيراداتها وأرباحها بعد أن ساهمت العلامة التجارية "Yeezy" في تحقيق ربع أول أفضل من المتوقع للشركة.

وتتوقع "Adidas" الآن أن تنهي العام الحالي بأرباح تشغيلية عند حوالي 700 مليون يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 500 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن شركة Adidas كانت قد حققت إيرادات بلغت حوالي 150 مليون يورو، وأرباحا تشغيلية بلغت حوالي 50 مليون يورو في الربع الأول بعد بيع جزء من مخزونها لعلامة "Yeezy" وهو ما تجاوز التوقعات.

"أديداس" تتكبد أول خسائر سنوية منذ 30 عاماً شركات شركات "أديداس" تتكبد أول خسائر سنوية منذ 30 عاماً

وتكبدت "أديداس" أول خسائر سنوية منذ 30 عاما بقيمة 58 مليون دولار خلال العام الماضي وهي أول خسائر تسجلها الشركة منذ العام 1992، لكنها أبقت على توزيعات الأرباح دون تغيير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط