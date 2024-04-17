"أديداس" ترفع توقعات إيراداتها وأرباحها في 2024

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رفعت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، توقعات إيراداتها وأرباحها بعد أن ساهمت العلامة التجارية "Yeezy" في تحقيق ربع أول أفضل من المتوقع للشركة.

وتتوقع "Adidas" الآن أن تنهي العام الحالي بأرباح تشغيلية عند حوالي 700 مليون يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 500 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن شركة Adidas كانت قد حققت إيرادات بلغت حوالي 150 مليون يورو، وأرباحا تشغيلية بلغت حوالي 50 مليون يورو في الربع الأول بعد بيع جزء من مخزونها لعلامة "Yeezy" وهو ما تجاوز التوقعات.

وتكبدت "أديداس" أول خسائر سنوية منذ 30 عاما بقيمة 58 مليون دولار خلال العام الماضي وهي أول خسائر تسجلها الشركة منذ العام 1992، لكنها أبقت على توزيعات الأرباح دون تغيير.