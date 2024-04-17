"الأهلي المصري" يتولى إدارة 6 صفقات تمويلية بـ 18.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2024

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قال البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم الأربعاء إنه تولى إدارة وترتيب وتسويق 6 صفقات تمويلية بنحو 18.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن عمليات القروض المشتركة بالبنك أنهت الربع الأول من عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، وفقا لما أعدته نتائج التقييم ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة.

كشفت التقييم عن حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك على المركز الثاني كوكيل للتمويل وبنك المستندات والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة والمركز السادس كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الرابع كوكيل للتمويل علي مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

ونقل البيان عن هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قوله إن البنك حريص على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، التطوير العقاري والمقاولات، وبناء السفن والقاطرات، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة في مختلف المجالات.