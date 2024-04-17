"الوطنية للبناء " تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ85 مليون ريال مع مصرف الإنماء
لتمويل متطلبات رأس المال العامل
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وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق بتاريخ 16 أبريل 2024 اتفاقية تجديد تسهيلات مصرفية بقيمة 85 مليون ريال الممنوحة من مصرف الإنماء متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل 9 أشهر دوارة والضمانات المقدمة مقابله عبارة عن كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وذكرت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل وتم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية يوم الثلاثاء بتاريخ 16 أبريل 2024.
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