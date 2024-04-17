اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الوطنية للبناء والتسويق
شركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء " تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ85 مليون ريال مع مصرف الإنماء

لتمويل متطلبات رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق بتاريخ 16 أبريل 2024 اتفاقية تجديد تسهيلات مصرفية بقيمة 85 مليون ريال الممنوحة من مصرف الإنماء متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل 9 أشهر دوارة والضمانات المقدمة مقابله عبارة عن كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.

وذكرت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل وتم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية يوم الثلاثاء بتاريخ 16 أبريل 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط