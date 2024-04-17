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سوق السعودية

تعيين فواز المقبل رئيسا تنفيذيا لـ"الكابلات السعودية" وخالد خاشقجي عضوا منتدبا

اعتبارا من 17 أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ الموافق 16 أبريل 2024 بتعيين فواز مبارك المقبل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من يوم 17 أبريل الجاري، بدلا من نائل سمير فايز، حيث تم تعيينه كمستشار لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الرئيس التنفيذي الجديد سيبدأ مباشرة عمله اعتبارا من اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، موضحة أن لديه خبرة تصل إلى 34 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات ومن أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)، و رئيس شركة الوطنية للصناعة، ومدير عام شركة المنتجات الفولاذية (ستبكو).

ويحمل فواز المقبل شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية وماجستير المديرين التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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كما أعلنت الشركة عن تعيين خالد أسعد خاشقجي عضوا منتدبا عتبارا من اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.

وذكرت أن خاشقجي يملك خبرة تصل إلى 22 عامًا في الإدارة، وتقلد العديد من المناصب وأبرزها: نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ثمار التنمية القابضة وشريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي لمجموعة كاليان المالية، وعضو بمجلس الأعمال السعودي البريطاني وعضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.

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