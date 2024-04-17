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سوق السعودية

"كهرباء السعودية" تقر تحويل 7.8 مليار ريال أرصدة الاحتياطيات إلى الأرباح المبقاة

الجمعية العامة وافقت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" في اجتماعها يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 على 7.808مليار ريال تمثل إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المساهمين وافقوا على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 7.106 مليار ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

كما وافقوا على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ 702.34 مليون ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة، بجانب الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

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